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"التدريب التقني" يقرّ افتتاح برنامج بكالوريوس في تخصصي الكهرباء والحاسب بتقنية جازان

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"التدريب التقني" يقرّ افتتاح برنامج بكالوريوس في تخصصي الكهرباء والحاسب بتقنية جازان "التدريب التقني" يقرّ افتتاح برنامج بكالوريوس في تخصصي الكهرباء والحاسب بتقنية جازان

أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" بالكلية التقنية للبنين بجازان، في الفترة المسائية.

وأوضح م. فوزي رضوان مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات الأكثر طلاباً والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، والمتماشية مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التقديم على المتخصصين ابتداءً من مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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