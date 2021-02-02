أخبار عاجلة

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حكومة هونج كونج تهدد بـ"اقتحام المنازل" لإجراء اختبارات كورونا

Print
حكومة هونج كونج تهدد بـ"اقتحام المنازل" لإجراء اختبارات كورونا حكومة هونج كونج تهدد بـ"اقتحام المنازل" لإجراء اختبارات كورونا

مصراوي Masrawy

02:06 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

هونج كونج - (د ب أ):

حذرت سلطات هونج كونج، اليوم الثلاثاء، من أنها قد تقتحم المنازل في أي من المناطق المحظورة التي تخضع للاختبارات، وذلك في حال تم الاشتباه في وجود مواطنين بالمنزل ورفضهم فتح الباب، بحسب ما ذكرته راديو وتلفزيون هونج كونج.

وهذا التحذير يأتي على الرغم من أن الإغلاق الذي طبقته " على غرار الكمائن" كشف حالات قليلة من الإصابات.

وأجرت الحكومة عملية اختبار واسعة لمدة 48 ساعة في 23 يناير الماضي، في جزء من مدينة كولون، التي يقطن بها عدد كبير من أفراد الأقليات العرقية التي سجلت عدة بؤر لتفشي .

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن العملية الأولى، إلا أن الرئيسة التنفيذية كاري لام قالت إن تسريب موعد إجراء العملية جعلها أقل كفاءة، حيث أن قاطني 500 منزل لم يستجيبوا لرجال الشرطة الذين قاموا بقرع أبوابهم لإجراء الاختبارات.

وجرى اختبار 7000 شخص خلال العملية، وثبتت إصابة 13 منهم. وقال الخبراء إن مثل هذا العدد لا يؤثر بسرعة كبيرة على تفشي الفيروس ولا يبرر فرض مزيد من الإغلاقات.

مع ذلك، قالت لام إنه سوف يتم إجراء اختبارات موسعة " غير معلنة في أجزاء أخرى من نفس المنطقة.

وكشف إغلاق أخر لمدة 24 ساعة " على غرار الكمائن" ثلاث حالات إصابة بالفيروس، في حين لم تسجل أربع عمليات أخرى، أخرها انتهى صباح اليوم، أي حالات إصابة جديدة.

وقال ماثيو تشونج أمين عام الشؤون الادارية بالمدينة أمس الاثنين إنه سوف يتم فرض مثل هذا الاغلاق يوميا حتى 10 فبراير الجاري، قبل يومين من بدء احتفالات العام القمري الجديد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية