دبي تتسلم أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند

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مصراوي Masrawy

دبي - (د ب أ):

أعلنت هيئة الصحة الإماراتية في دبي عن وصول أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا إلى مطار دبي من الهند.

وقالت هيئة الصحة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن ذلك يأتي في إطار خططها لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة لاحتواء مرض "كوفيد- 19".

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند لتوفير لقاح "أسترازينيكا"، لينضم إلى لقاحات "فايزر- بيونتك"، و"سينوفارم" التي تقدمها ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها دبي في ديسمبؤ الماضي من خلال ما يزيد على 120 مركزا للتطعيم.

كما أشارت إلى أنها تعمل على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-19" بهيئة الصحة إن لقاح "استرازينيكا"، سيكون متاحا للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 سنة، والمقيمين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي، "سارية"، من عمر 18 إلى 60 سنة، وذلك بالتسجيل المسبق من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم الموحد 800342.

وحثت الهيئة جميع أفراد المجتمع على تلقي اللقاح وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والانخراط في حملة التطعيم الشاملة التي تستهدف تطعيم 100 % من سكان دبي بنهاية العام الحالي.