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الرئيس السوري يوجه بتسديد قروض جرحى العمليات الحربية

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الرئيس السوري يوجه بتسديد قروض جرحى العمليات الحربية الرئيس السوري يوجه بتسديد قروض جرحى العمليات الحربية

مصراوي Masrawy

01:56 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

دمشق - أ ش أ
ذكر التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد أمر بتسديد ديوان جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 بالمئة.
وأضاف التلفزيون السوري - نقلا عن مصدر بالرئاسة - أن جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31- 12- 2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ 31- 12- 2020 سيتم تسديدها بالكامل.
ويستفيد من هذه العملية آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، وتتجاوز قيمة القروض التي سيتم تسديدها عدة مليارات من الليرة سورية.

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