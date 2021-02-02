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بسبب فرش المساجد.. رئيس البرلمان يطالب بحذف رشوة مقنعة من المضبطة

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بسبب فرش المساجد.. رئيس البرلمان يطالب بحذف رشوة مقنعة من المضبطة بسبب فرش المساجد.. رئيس البرلمان يطالب بحذف رشوة مقنعة من المضبطة

مصراوي Masrawy

02:01 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

طلب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة رشوي مقنعة من مضابط المجلس.

وكان النائب خالد عبد المولى، قد قال في كلمتة تعقيبا علي بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزير يعتبر أن تأشير سيادته على طلبات النواب لفرش المساجد رشوة مقنعة، وهذا أمر لا يليق.

وأقسم النائب بالله أنه لن يتقدم بأي طلب لفرش المساجد بل وطالب النواب بعدم تقديم أي طلبات للوزير بهذا الشأن، قائلا: المساجد وفرشها هو عمل من أعمال وزارة الأوقاف وليس منة من أحد.

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