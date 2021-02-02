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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين. بحسب بيان صحفي.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً، حيث رحب الرئيس السيسي بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابطا تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضي.

وأكد الرئيس السيسي، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي أن مباحثاته مع نظيره الكونغولى أكدت على عزم الدولتين الانطلاق في العلاقات، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس السيسي إلي أنه أكد لرئيس الكونغو على أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، لافتا إلى ما تم استعراضه من التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.​