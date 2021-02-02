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انطلاق مبادرة شعاع الأمل لأطفال مدينة الشيخ زويد

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انطلاق مبادرة شعاع الأمل لأطفال مدينة الشيخ زويد انطلاق مبادرة شعاع الأمل لأطفال مدينة الشيخ زويد

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

شمال سيناء– أشرف سويلم:

أعلن الدكتور عبدالكريم الشاعر، مدير مركز خدمة المجتمع بكلية التربية جامعة العريش، تنظيم قافلة شعاع الخير مبادرة تحت شعار "شعاع الأمل" لأطفال سيناء بالتنسيق ما بين جامعتي الزقازيق والعريش.

وقال الشاعر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنفيذ المبادرة في القرى والأحياء الأكثر احتياجًا والبداية كانت مع 150 طفلًا من قرى مركزي رفح والشيخ زويد، بتنفيذ 5 فعاليات متنوعة منها: "ورشة رسم فني ولقاء وعي وطني وثقافي، وألعاب تربوية ولقاء للألعاب الرياضية ومسابقات ثقافية وفكرية، وتوزيع هدايا وجوائز".

وأضاف الشاعر، إن اللقاءات ستتجدد مع أطفال في منطقة شرق العريش بـ"الشيخ زويد ورفح"، وكذلك الأطفال بمنطقة وسط سيناء "الحسنة ونخل".

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