بعد تحذيرات الأرصاد.. محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

مصراوي Masrawy
01:51 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
الإسكندرية– محمد عامر:
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بين جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدا.
ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ بدءًا من غد وحتى الجمعة المقبل، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.