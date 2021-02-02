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وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات

مع إعلان خطة الرياض لتكون ضمن أفضل 10 مدن عالمية بحلول 2030 كشفت العديد من الشركات العالمية عن نيتها إنشاء مقر إقليمي لها في الرياض وضمن هذه الشركات مجموعة "أويو" الهندية للفنادق التي وقعت مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعاتها الهائلة في الرياض والمملكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

سينتقل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أويو، مجموعة الفنادق الهندية المدعومة من صندوق الرؤية التابع لـ"سوفت بنك" إلى مقرها الإقليمي الجديد في حي الملك عبدالله المالي بالرياض.

وتملك سلسلة فنادق منخفضة التكاليف تفوق 8500 فندق في 230 مدينة، وستطلق شركة أويو الفندقية أعمالها الفندقية في أكثر من 50 فندقًا بنظام الامتياز التجاري في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة موفرة أكثر من 3000 غرفة فندقية، كما تعتزم إنشاء معهدين أحدهما في الرياض والآخر في جدة لتدريب السعوديين في إدارة الفنادق.

والشركة جاءت كفكرة لشاب هندي هو ريتيش أغاروال جعلت منه رجل أعمال بارزًا وهو في سن التاسعة عشرة من عمره حيث قام بتطوير تطبيق إلكتروني يتعهد من خلاله للعملاء بتقديم غرف فندقية نظيفة، بالإضافة إلى الأسعار الاقتصادية لتنجح فكرته ويصبح من خلالها رائدًا في هذا المجال، وجمعت شركة أويو المتخصصة في حجز الغرف الفندقية المتوسطة عبر الإنترنت مؤخرًا نحو 1.5 مليار دولار من مؤسسها ريتيش أغروال وسوفت بنك كروب بجانب مستثمرين آخرين.

وتدير الشركة نحو 1.2 مليون غرفة فندقية حول 80 شركة في العالم، منها 590 ألف غرفة في الصين، ودخلت الشركة

السوق الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، وتغطي خدماتها حاليًا نحو 7500 غرفة في 60 مدينة بالولايات المتحدة،

وتعد شركة أويو من المنصات الرقمية الأسرع نموًا في العالم المخصصة لحجز الفنادق متوسطة التكاليف وتدير عملياتها عبر

آلية حق الامتياز، وتستهدف الشركة حاليًا ضمن مستهدفاتها أن تصبح أكبر سلسلة فنادق في العالم، بحلول عام 2023.

الرياض مجموعة أويو الهندية للفنادق