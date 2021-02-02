أخبار عاجلة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة -
انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا -
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أويو" الهندية تقرر إنشاء 50 فندقًا في هذه المدن .. تعرّف عليها

Print
وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات

مع إعلان خطة الرياض لتكون ضمن أفضل 10 مدن عالمية بحلول 2030 كشفت العديد من الشركات العالمية عن نيتها إنشاء مقر إقليمي لها في الرياض وضمن هذه الشركات مجموعة "أويو" الهندية للفنادق التي وقعت مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعاتها الهائلة في الرياض والمملكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

سينتقل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أويو، مجموعة الفنادق الهندية المدعومة من صندوق الرؤية التابع لـ"سوفت بنك" إلى مقرها الإقليمي الجديد في حي الملك عبدالله المالي بالرياض.

وتملك سلسلة فنادق منخفضة التكاليف تفوق 8500 فندق في 230 مدينة، وستطلق شركة أويو الفندقية أعمالها الفندقية في أكثر من 50 فندقًا بنظام الامتياز التجاري في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة موفرة أكثر من 3000 غرفة فندقية، كما تعتزم إنشاء معهدين أحدهما في الرياض والآخر في جدة لتدريب السعوديين في إدارة الفنادق.

والشركة جاءت كفكرة لشاب هندي هو ريتيش أغاروال جعلت منه رجل أعمال بارزًا وهو في سن التاسعة عشرة من عمره حيث قام بتطوير تطبيق إلكتروني يتعهد من خلاله للعملاء بتقديم غرف فندقية نظيفة، بالإضافة إلى الأسعار الاقتصادية لتنجح فكرته ويصبح من خلالها رائدًا في هذا المجال، وجمعت شركة أويو المتخصصة في حجز الغرف الفندقية المتوسطة عبر الإنترنت مؤخرًا نحو 1.5 مليار دولار من مؤسسها ريتيش أغروال وسوفت بنك كروب بجانب مستثمرين آخرين.

وتدير الشركة نحو 1.2 مليون غرفة فندقية حول 80 شركة في العالم، منها 590 ألف غرفة في الصين، ودخلت الشركة

السوق الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، وتغطي خدماتها حاليًا نحو 7500 غرفة في 60 مدينة بالولايات المتحدة،

وتعد شركة أويو من المنصات الرقمية الأسرع نموًا في العالم المخصصة لحجز الفنادق متوسطة التكاليف وتدير عملياتها عبر

آلية حق الامتياز، وتستهدف الشركة حاليًا ضمن مستهدفاتها أن تصبح أكبر سلسلة فنادق في العالم، بحلول عام 2023.

الرياض مجموعة أويو الهندية للفنادق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

شبكة عيون الإخبارية