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التحقيقات في واقعة جثث فيلا العبور: "غياب الخفير كشف الحادث"

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التحقيقات في واقعة جثث فيلا العبور: "غياب الخفير كشف الحادث" التحقيقات في واقعة جثث فيلا العبور: "غياب الخفير كشف الحادث"

مصراوي Masrawy

01:40 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، في واقعة مصرع خفير خصوصي وزوجته وطفليهما، أن الأسرة أصيبت باختناق، نتيجة إشعال الأول الفحم للتدفئة بغرفة في فيلا بمدينة العبور في القليوبية.

وأضافت التحقيقات، أن صاحب الفيلا فوجئ بعدم استيقاظ الخفير صباحًا، فتوجه لإيقاظه فوجده جثة هامدة، وبجواره زوجته وابنه 11 عامًا وطفلته 8 أعوام، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين أن الأب أشعل الفحم داخل حجرة ملحقة بالفيلا بغرض التدفئة، وأغلق الشباك والباب بإحكام وناموا جميعًا، ولقوا مصرعهم اختناقًا بغاز أول أكيد الكربون الذي انتجه الفحم.

جرى نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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