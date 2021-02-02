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مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص في حادث سير بالسويس

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مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص في حادث سير بالسويس مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص في حادث سير بالسويس

مصراوي Masrawy

01:35 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة في السويس مصرعها، وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السخنة -الأدبية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة اليوم الثلاثاء، بالحادث.

وأفادت المعاينة المبدئية، أن سبب الحادث انحراف سيارة ملاكي تجاه أخرى ميكروباص، وعندما حاول سائق الميكروباص مفاداة الاصطدام بالسيارة الملاكي، انحرف بسرعة يمين الطريق ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يديه وانقلاب الميكروباص.

وقال مصدر بمستشفى السويس العام، إن المصابين حالتهم مستقرة باستثناء 3 حالات تنوعت إصاباتهم بين كسور مضاعفة في الأطراف واشتباه في نزيف داخلي، وارتشاح رئوي من أثر الصدمات في الحادث.

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