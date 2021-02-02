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"صحة الشرقية" ترصد 741 مخالفة للتدابير الوقائية

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دعت الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة

نفّذت "صحة الشرقية" بمشاركة جهات مختصة، أول أمس الأحد، جولات رقابية؛ تماشياً مع توجيه أمير المنطقة الشرقية، رصدت من خلالها 741 مخالفة للتدابير الوقائية، حيث كشفت أثناء الجولة أن عدد الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامة وصل إلى 711، كما تم رصد 31 محلاً لا توجد بها نقاط فرز ومعقمات، وعليه تم اتخاذ الإجراء اللازم حيال تلك المخالفات.

وأكدت "صحة الشرقية" أنها تعمل ضمن لجنة مختصة وجّه بها أمير المنطقة ممثلةً في "إمارة المنطقة الشرقية، والشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، والشرطة، ووزارات التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام"، حيث تقوم بمتابعة مستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق.

وناشدت الجميع ضرورة تفعيل تطبيق "‫توكلنا" لإبراز الحالة الصحية والعمل على قلب واحد باتباع التعليمات الصحية؛ للحد من انتشار .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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