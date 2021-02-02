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"كاوست" و"مبادرة مستقبل الاستثمار" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث

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"كاوست" و"مبادرة مستقبل الاستثمار" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث "كاوست" و"مبادرة مستقبل الاستثمار" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث
لتعزيز البحث العلمي وإتاحة الوصول للعلوم والمعرفة للجميع

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مذكرة تفاهم للتعاون في المشاريع والفعاليات البحثية التي تهدف لتسهيل الوصول إلى المعرفة العلمية وإتاحتها للجميع.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الدورة الرابعة من مؤتمر الاستثمار الدولي في الرياض، وهي منصة دولية للنقاش بقيادة خبراء من القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين، ومثّل كاوست رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، فيما مثّل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار رئيسها التنفيذي ريتشارد أتياس.

وقال البروفيسور تشان إن هذه الشراكة يؤكد التزام كاوست بالتقدم التقني القابل للتنفيذ الذي يسهم في التنمية والرفاهية في العالم".

وأكد أتياس أن توقيع هذه المذكرة: "يعكس حرص الطرفين على النهوض بالبحث العلمي وإتاحة المعرفة لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وتستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال هذا الشهر، الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، والذي ينعقد في عدة مدن حول العالم، ليجمع القادة والمستثمرين وصانعي السياسات بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كوفيد-19.

وستنعقد مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي عبر تقنية البث المباشر.جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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