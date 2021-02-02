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إغلاق 152 منشأة تجارية خالفت إجراءات كورونا وتطبيق "توكلنا" بالشرقية

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خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها الأمانة خلال اليومين الماضيين بالمنطقة

إغلاق 152 منشأة تجارية خالفت إجراءات كورونا وتطبيق

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 152منشأة تجارية مخالفة، تنوعت ما بين مقاهي ومطاعم وسوبرماركت، ومنافذ بيع، لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بـ كوفيد19 وتطبيق "توكلنا"، والتكدس، فيما رصدت 1351 مخالفة، وذلك من خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها الأمانة خلال اليومين الماضيين (الأحد - الاثنين 18-19/6/1442هـ).

وتؤكد الأمانة مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية على كافة المنشآت التجارية والأسواق ومراكز البيع، في كافة مدن ومحافظات المنطقة، حيث ألزمت الأمانة كافة المتسوقين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية، والمطاعم والمقاهي، وكافة الأسواق بالمنطقة، باستخدام تطبيق "توكلنا"، منذ يوم الأحد الماضي؛ للحد من انتشار ، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهته وحماية المجتمع من خطره.

وحرصت الأمانة من خلال الخطة المتكاملة التي وضعتها لمضاعفة الجهود الرقابية ورصد التجاوزات وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات والتوجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما شدّدت على ضرورة تحميل التطبيق وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطًا إلزاميًا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية، ورصد المخالفات وما يأتي ضمنها.
ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940)، لمعالجتها.

إغلاق 152 منشأة تجارية خالفت إجراءات كورونا وتطبيق

إغلاق 152 منشأة تجارية خالفت إجراءات كورونا وتطبيق

إغلاق 152 منشأة تجارية خالفت إجراءات كورونا وتطبيق

أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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