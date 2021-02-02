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فريق الإحصاءات النقدية بمجلس التعاون يعقد اجتماعه الخامس

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فريق الإحصاءات النقدية بمجلس التعاون يعقد اجتماعه الخامس فريق الإحصاءات النقدية بمجلس التعاون يعقد اجتماعه الخامس
تضمن مناقشة والأعمال المنجزة.. والمستهدفة خلال الفترة المقبلة

فريق الإحصاءات النقدية بمجلس التعاون يعقد اجتماعه الخامس

عقد فريق العمل المؤقت المعني بالإحصاءات النقدية والمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعه الخامس، عبر الاتصال المرئي.

وناقش المشاركون في الاجتماع خطة إعداد استمارة جمع البيانات النقدية الخاصة بدول المجلس، والأعمال المنجزة والأعمال المستهدف القيام بها في الفترة المقبلة والمعدة من قبل المركز الإحصائي الخليجي، بمشاركة أحد الخبراء الدوليين في الإحصاءات النقدية والمالية.

وتهدف استمارة جمع البيانات النقدية الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم وتوحيد الإحصاءات النقدية والمالية بين دول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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