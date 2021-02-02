رغم "كورونا".. جمعة: نتوقع ارتفاع أرباح "الأوقاف" إلى مليار و800 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه رغم جائحة فيروس كورونا، حققت هيئة الأوقاف أرباحًا قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه، في حين أن الأرباح كانت تقدر في 2013، 90 مليون جنيه خلال العام الواحد.

وأضاف جمعة، خلال إلقاء بيان وزارته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه من المتوقع أن تتجاوز الأرباح بنهاية العام الجاري مليارًا و800 مليون جنيه، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلى 2.5 مليار جنيه بحد أدني؛ الأمر الذي يمكن من تحسين أحوال الأئمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الوزير قائلاً: لدينا حضارة عظيمة ولا توجد دولة في العالم تملك من الرصيد الإنساني والخيري مثل مصر.