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"" تكشف مصير 10 ملايين بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف

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"التموين" تكشف مصير 10 ملايين بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف "" تكشف مصير 10 ملايين بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف

مصراوي Masrawy

01:16 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


كتب- محمد سامي:
كشف تقرير لوزارة والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ما يقرب من 12 مليون رقم موبايل صحيح ومتطابق لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدين من منظومة الدعم، وأنه متبقٍّ 10 ملايين بطاقة لا بد من تسجيل رقم تليفون لها.

وأفاد التقرير أن الوزارة مستمرة في تسجيل أرقام الهاتف للبطاقات التي تظهر لأصحابها رسالة عبر بون صرف العيش، وذلك من خلال موقع دعم ، على أن يكون رقم الهاتف مسجلًا في الشركة باسم أحد المستفيدين من البطاقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أن عدم تسجيل رقم المحمول على الموقع لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية؛ ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات، وهي إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيًّا؛ مثل استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، وكذلك تغيير المحافظة لأخرى في فترة لا تتجاوز أسبوعًا، بعدما كانت تستغرق في الماضي أكثر من شهر.

وأكد مدكور أن التعامل مع الوزارة يكون فقط من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، وأن الوزارة لا تقوم بالاتصال بأي من حاملي البطاقات إطلاقًا، محذراً المواطنين من محاولات اتصال بعض الأشخاص منتحلين صفة مكاتب تموين؛ فهي عملية "نصب وهمي".

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