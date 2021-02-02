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نحتاج إلى فكر خارج الصندوق.. كيف علق علي جمعة على بيان وزير الأوقاف؟

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نحتاج إلى فكر خارج الصندوق.. كيف علق علي جمعة على بيان وزير الأوقاف؟ نحتاج إلى فكر خارج الصندوق.. كيف علق علي جمعة على بيان وزير الأوقاف؟

مصراوي Masrawy

01:15 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المساجد ما زالت في حاجة إلى المزيد من النظافة، مطالبًا وزير الأوقاف بإعادة النظر في تلك القضية من خلال فكر خارج الصندوق.

ولفت جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي يحضرها وزير الأوقاف لإلقاء بيان وزارته، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يعلم جيدًا أن هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال؛ ولكن النتيجة النهائية تحتاج إلى إعادة النظر، مؤكدًا أن الاهتمام بالنظافة يمثل مظهرًا حضاريًّا.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن الأئمة يحتاجون إلى نظام جديد للتدريب؛ ويجب إدراك ذلك في اهتمامات الوزارة والعمل على الراحة النفسية والاجتماعية للإمام.

واختتم علي جمعة حديثه: "إلى الأمام دائمًا، وأول الغيث قطرة ثم ينهمر المطر".

بينما قال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية، إن أرباح هيئة الأوقاف بلغت مليارًا و540 مليون جينه، ويجب أن يكون صرفها وفقًا لشرط الواقف، موجهًا حديثه إلى الوزير: "أنت مسؤول عن ذلك أمام الله".

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