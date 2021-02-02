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"تعليم تبوك" يعتمد خطة ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية ضد "كورونا"

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"تعليم تبوك" يعتمد خطة ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية ضد "كورونا" "تعليم تبوك" يعتمد خطة ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية ضد "كورونا"
"العمري" شدد على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد

وفق توجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد ين سلطان بن عبدالعزيز، اعتمد المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العمري الخطة الميدانية في المباني المدرسية والتعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والتي بدأت في تنفيذها إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمشاركة فرق العمل في إدارة الموارد البشرية.

وشدد مدير التعليم على الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بالتحقق من سلامة منسوبيه عبر حساباتهم في تطبيق توكلنا قبل دخولهم مقرات عملهم ومتابعة التقيد بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والالتزام بالتباعد بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من أهمية احتواء جائحة كورونا ومنع انتشاره لرصد عدم الالتزام، مؤكداً على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع التعليمي بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام بما يعكس الوعي الوطني والتكامل مع جهود الجهات المعنية بتوجيهات قيادتنا الحكيمة.أمير منطقة تبوك الأمير فهد ين سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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