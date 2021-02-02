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أسرة طفلة الترعة بالمنوفية: البلد مش غابة وعاوزين القصاص من قاتل "نور"

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أسرة طفلة الترعة بالمنوفية: البلد مش غابة وعاوزين القصاص من قاتل "نور" أسرة طفلة الترعة بالمنوفية: البلد مش غابة وعاوزين القصاص من قاتل "نور"

مصراوي Masrawy

01:25 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:
عبر شريف رمضان، خال الطفلة نور التي عُثر على جثتها داخل شوال في كفر ابشيش بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، عن حزنه بعد سماعه خبر مقتل ابنة شقيقته، مُطالبًا بالقصاص من القاتل.
وقال "رمضان": "البلد ليست غابة، ولابد من تقديم المتهم للعدالة"، وأضاف: "عايزين إعدام القاتل، أم البنت مبتنطقش وتعبانة من وقت ما عرفت إن بنتها اتقتلت، واحنا مش طالبين أكتر من العدل".
وعثر بعض الأهالي في وقت سابق، على جثمان الطفلة نور عصام عيسى 5 أعوام ونصف، مقتولة داخل جوال، استخرجته كراكة أثناء تطهير ترعة القرية بالصدفة، إذ ظهرت جمجمة وعظام الطفلة المُختفية قبل عامين.

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