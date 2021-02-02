سافر لحضور حفل زفاف فعاد في نعش.. حكاية "حسن" أحد ضحايا حادث المراغة

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية إقصاص التابعة لمحافظة سوهاج، الأحد الماضي، حادث سير مروع راح ضحيته 5 أشخاص، بينهم شاب حضر من الإسكندرية لحضور حفل زفاف، دون أن يدري أنه على بعد خطوات من الموت.

فور وقوع الحادث توجه ذوي الضحايا إلى مستشفى المراغة المركزي، حيث جرى إيداع الجثث ثلاجة حفظ الموتى، باستثناء متوفي واحد لم يحضر أحد من أسرته ولم يسأل عنه أحد.

بالبحث في طيات ملابسه عثر على بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتبين أنه حسن محمد يوسف سليمان 45 عامًا، من المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

حصل أحد المرضى المتواجدين في المستشفى على صورة من البطاقة الخاصة بالمتوفي، وعرضها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب المريض "حسن محمد يوسف سليمان - المنتزه - الإسكندرية، توفاه الله في سوهاج في حادث، وهو في مستشفى المراغة المركزي، الرجاء المساعدة نوصل لأهله، لو حد يعرفهم يتواصلوا مع المستشفى.. الله يرحمه ويجعل مأواه الفردوس الأعلى من الجنة".

لم تمضي ساعة واحدة على تداول هذا المنشور على "فيسبوك"، حتى تواصل أهل المتوفى مع صاحب المنشور.

وتبين أن المتوفي يقيم بنفس العنوان المُثبت ببطاقة الرقم القومي، وجاء لحضور حفل زفاف لدى أقاربه بقرية شندويل البلد التابعة لمركز المراغة.

وخلال ساعات حضرت أسرة الضحية من محافظة الإسكندرية وأخذوا جثمانه بعد استخراج التصاريح اللازمة، وجرى دفنه بمقابر عائلته أمس الاثنين بالإسكندرية.

وشهد الطريق الزراعي السريع الغربي "أسيوط– سوهاج" بناحية قرية اقصاص دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، مساء الأحد، حادثًا مروعًا، راح ضحيته 5 وفيات و12 مصابًا.



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