غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، بدءًا من الساعة التاسعة صباح غدٍ الأربعاء، بسبب أعمال صيانة خط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه يجري قطع المياه عن منطقتي "وادي القمر، طلمبات المكس"، لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم خلف سور شركة إسكندرية للبترول "ترعة الخندق".

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.