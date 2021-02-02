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"تنفيذ أحكام وهجرة غير شرعية".. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار يوم

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"تنفيذ أحكام وهجرة غير شرعية".. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار يوم "تنفيذ أحكام وهجرة غير شرعية".. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار يوم

مصراوي Masrawy

01:02 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج إيجابية في مجال مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأثمرت جهود القطاع خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا، أبرزها ضبط "بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات مستعملة".

وضبطت الحملات في مجال الأمن العام 41 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي"، 1600 مخالفة مرورية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 211 حكم قضائي متنوع، 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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