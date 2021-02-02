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مصراوي Masrawy

تب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة قنا، بمساحة نحو 25 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو (مدينة نجع حمادي الجديدة)، على تقاطع محوري القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي، وطريق أسوان- نجع حمادي الغربي، في إطار حرص الدولة على توفير التوسع العمراني لاستيعاب السكان.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي منذ قليل.