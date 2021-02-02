اعتماد أول منصة للتعليم الإليكتروني لنقابة الأطباء

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

اعتمدت الهيئة المصرية للتدريب المهني المستمر، منصة التعليم الإلكتروني للنقابة العامة للأطباء كأول منصة في مصر منوطة بتقديم دورات تعليمية "أونلاين" للأطباء، بعد انطلاق البث التجريبي للمنصة مؤخرا.

وقالت الدكتورة رانية العيسوي، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، إن وجود منصة دورات أونلاين لجميع الأطباء في أي مكان بالداخل والخارج ويقدمها أساتذة مصريين من الجامعات والهيئات التعليمية في مختلف التخصصات، خطوة مهمة جدا ومواكبة للعصر خاصة في الظروف الحالية التى نمر بها مع جائحة كورونا وستعمل اللجنة العلمية علي اعتماد كل دورة مقدمة بساعات معتمدة توفر للدارس فرصة حصول علي شهادة تدريب بعد اجتياز الامتحان في آخرها، وأن يكون سعر هذه الدورات مناسبا للأطباء المسجلين بالنقابة.

وأضافت في بيان اليوم، أن هناك بعض الدورات المجانية خاصة لأطباء الإمتياز والأطباء حديثي التخرج، موضحة أن هذه المنصة هي منصة لكل النقابات الفرعية أيضا فهم شركاء فيها لتقديم أفضل خدمة للأطباء.