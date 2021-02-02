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الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

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الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

01:18 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

بكين - (د ب أ)

قالت السلطات في بكين اليوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ الدول التي اشترت لقاحات مزيفة لفيروس كورونا من عصابة إجرامية صينية بأنها قد تكون في حوزتها جرعات مزيفة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين للإعلام بأنه حسب فهمه، فقد تم إبلاغ "الدول المعنية" بشأن اللقاحات المقلدة.

وقال إن "التعاون في تطبيق القانون مع الدول المعنية سيتم تكثيفه لمنع انتشار مثل هذه الأنشطة الإجرامية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتم اعتقال 80 شخصا للاشتباه بهم في إنتاج لقاحات مزيفة لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الاثنين بأن المعتقلين كانوا يعبئون محلول ملحي لبيعه كلقاح منذ سبتمبر.

وتمت مصادرة ما مجموعه 3 آلاف جرعة لقاح، مع مداهمات في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد. وقالت السلطات إنه تم وقف أنشطة العصابة الإجرامية.

وطورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، ووعدت بجرعات للعديد من البلدان حول العالم.

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