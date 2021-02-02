18 مليون ريال.. "آل شريم" يعتمد مكافآت ربيع الآخر لطلاب وطالبات محايل

★ ★ ★ ★ ★

سيتم إيداعها في حسابات أولياء الأمور غداً .. وثمّن جهود القيادة في دعم التعليم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (18) مليوناً لشهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وسيتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- الأربعاء الموافق 1442/6/21.

وقدّم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، مثمّناً لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة جهودها المتواصلة.

وقدّم آل شريم؛ شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، والزملاء كافة في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.