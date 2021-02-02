القوى العاملة: تعيين 54 شابا وتفتيش 438 منشأة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ 54 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 571 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 9 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 113 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 145 منشأة انتهت بتحرير 31 محضر سلامة وصحة مهنية.