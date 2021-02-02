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اليوم.. افتتاح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود" بـ "التحرير الثقافي"

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اليوم.. افتتاح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود" بـ "التحرير الثقافي" اليوم.. افتتاح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود" بـ "التحرير الثقافي"

مصراوي Masrawy

01:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع متحف أورلاندو للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، افتتاح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود A Boundless Drop to a Boundless Ocean" بمركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة بالتحرير، اليوم.
وبحسب بيان اليوم، يضم المعرض، بالتزامن مع معرض أورلاندو، أعمالًا فنية من التراث العربي والإيراني لفنانين مقيمين في الولايات المتحدة، ويستمر المعرض حتى 2 مايو في قاعة ماريوت بمركز التحرير الثقافي، وتنظم المعرض شيفا بلاغي، مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والرئيس الأكاديمي للفنون والبرامج الثقافية، بالتعاون مع كوراليكلايسن- جليزون، المنظم المشارك بمتحف أورلاندو للفنون.
كما يضم المعرض الفني أعمالا لفنانين محليين وإقليمين، وأعمالًا فنية لشيفا أحمدي، وفرح القاسمي، وخليل جبران، وبوران جينشي ويوسف نبيل.

يستمد المعرض عنوانه من كتاب جبران خليل جبران "النبي" والذي يصف تحول المهاجر من "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود"، كما يبدأ المعرض برسم لجبران، وتتضمن رحلة الفنانين المهاجرين مفاوضات إبداعية بين الماضي والحاضر، ومن خلالها يبتكر فنانو الشتات لغتهم المرئية الخاصة التي يمكن أنتنقل المعنى عبر الحدود الثقافية، واللغوية والاجتماعية. ويجمع المعرض الأعمال الفنية التي تم إبداعها على مدى قرن من الزمان، والتي تستكشف المشهد الثقافي الغني للشتات الأمريكي.

وقال لودر وايتلوك، المدير التنفيذي المؤقت لمتحف أورلاندو للفنون: "يستكشف المعرض عملية البحث عن المعنى والتي كثيرًا ما تواجه العديد من الأفراد الذين يسافرون أو يستقرون بدول أخرى، خاصة إلى أماكن ذات ثقافات مختلفة. يقام معرض متحف أورلاندو بالتزامن مع معرض الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعد فرصة استثنائية للتفكير بعمق في الشعور بالمكان والانتماء".

وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني: "نرحب بهذا التعاون التاريخي بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومتحف أورلاندو للفنون، فمن خلال القيادة المتفانية لجوناثان ونانسي وولف، قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتبادل أكاديمي متميز مع جامعة سنترال فلوريدا، ويوفر هذا المعرض فرصة أكبر للتبادل الثقافي الهادف بين القاهرة وأورلاندو".

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