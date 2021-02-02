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نائب لوزير الأوقاف: ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة

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نائب لوزير الأوقاف: ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة نائب لوزير الأوقاف: ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب التحية، لوزير الأوقاف بسبب قراراه بغلق المساجد في بداية أزمة كورونا قائلا: "أحييك على هذا القرار رغم أن البعض أراد استغلال القرار ضد الدولة ولكنهم فشلوا".

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الأوقاف موجها حديثه للوزير: دعني أداعب أوتار قلبك وألامسها رحمة بالدعاة شبابهم وشيوخهم متسائلين: ألا يستحقون رعاية صحية كريمة؟.

وأضاف: والله ما يقهر الرجال إلا المرض.. ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة الذى تنفق الوزارة عليه ملايين الجنيهات؟ وأن يكون على رأسه من يخاف الله والمرضى.

وأكد أنه لا يمكن أن يكون على رأس مستشفى الدعاة، من خرجوا على المعاش ويحصلون على مكافاة نهاية الخدمة، مطالبا بفتح هذا الملف وأن يكون هناك مجلس إدارة طبي موازٍ لمجلس الإدارة المكلف.

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مصراوي Masrawy

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