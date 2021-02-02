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الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بشأن تعديل قطعة أرض بحي السلام ثان

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الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بشأن تعديل قطعة أرض بحي السلام ثان الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بشأن تعديل قطعة أرض بحي السلام ثان

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، رقم 382 لعام 2021، بشأن تعديل استخدام قطعة أرض بحي السلام ثان.
ونص القرار في المادة الأولي، بشأن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 17 أ، من إسكان تجاري وخدمات صناعية غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة، إلى استخدام (تعليمي) وتقسيما إلى قطعتين 17 أ /1 و17 أ /2، وذلك لإقامة مدرستين (السابق اعتماده بالقرار رقم 865 لعام 2019، والخاص بضم القطع أرقام (13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17) لتصبح قطعة واحدة برقم 17 أ ملك شركة بناية للاستثمار العقاري بموجب العقد المسجل رقم 3841 لعام 2017 حي السلام ثان.
وجاء في المادة الثانية، بـأن ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

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