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تحرير محاضر والتحفظ على المعدات.. جهاز بدر ينفذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

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تحرير محاضر والتحفظ على المعدات.. جهاز بدر ينفذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات تحرير محاضر والتحفظ على المعدات.. جهاز بدر ينفذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

مصراوي Masrawy

12:50 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم تنفيذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناق بالمدينة، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية.

وأوضح مندور، في بيان اليوم، أن الحملة الأولى جاءت بقياده الرائد عصام عماد، وبمشاركة شرطة المرافق وإدارات الأحياء والأمن والحركة وقسم شرطة المدينة، وإدارة الطب البيطري، وشملت الحي الأول، المجاورتين الأولى والخامسة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، كما تم التحفظ على ٣ مركبات "توك توك"، ومعدات محال مخالفة، وتحرير ١٠ محاضر إشغال و٦محاضر بيئة، و ٦ محاضر إدارة بدون ترخيص و٧٥ مخالفة عدم ارتداء كمامة.

وأضاف مندور، أنه تم تنفيذ حملة ثانية، أسفرت عن إزالة إشغالات بالحي الثاني، المجاورة الأولى بقطعة الأرض رقم ٢٧٧، وإزالة مخالفة بناء لردود بقطعة رقم ٣٦٥، وغلق وتشميع للقطعة رقم ٦، وإزالة الإشغالات بعددٍ من البدرومات بالمجاورة الخامسة للقطعتين رقمي ( ١٢ - ٣٥)، كما تم التحفظ على عدد من المعدات، بجانب تحرير ١٠ محاضر إدارة بدون ترخيص، و ٥ محاضر بيئة و ٥ محاضر إشغال.

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