بدء اجتماع رئيس وقيادات القابضة مع 3 رؤساء شركات "توزيع"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

يترأس الآن، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بحضور بعض الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماع موسع يضم رؤساء شركات توزيع.

ويشمل الحضور، المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، لبحث ومناقشة واستعراض نسب الفقد والتحصيل فى الشركات الثلاث وبحث آليات تحسينها والتعرف على المشاكل التي تواجهها.

ومن المقرر أن تختتم غدا، الاجتماعات مع رؤساء شركات توزيع كلا من جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي ربما تكون آخر اجتماعات لبعض رؤساء شركات التوزيع الذين سيتم توجيه الشكر لهم على مجهوداتهم خاصة أن كافة المؤشرات ترجح وتؤكد إعلان حركة تغييرات مرتقبة منتصف الشهر الجاري.