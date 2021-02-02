أخبار عاجلة

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء اجتماع رئيس وقيادات القابضة مع 3 رؤساء شركات "توزيع"

Print
بدء اجتماع رئيس وقيادات القابضة مع 3 رؤساء شركات "توزيع" بدء اجتماع رئيس وقيادات القابضة مع 3 رؤساء شركات "توزيع"

مصراوي Masrawy

12:47 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

يترأس الآن، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء بحضور بعض الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماع موسع يضم رؤساء شركات توزيع.
ويشمل الحضور، المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، لبحث ومناقشة واستعراض نسب الفقد والتحصيل فى الشركات الثلاث وبحث آليات تحسينها والتعرف على المشاكل التي تواجهها.

ومن المقرر أن تختتم غدا، الاجتماعات مع رؤساء شركات توزيع كلا من جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي ربما تكون آخر اجتماعات لبعض رؤساء شركات التوزيع الذين سيتم توجيه الشكر لهم على مجهوداتهم خاصة أن كافة المؤشرات ترجح وتؤكد إعلان حركة تغييرات مرتقبة منتصف الشهر الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية