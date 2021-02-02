جامعة الملك سلمان تنهي استعدادات امتحانات نصف العام بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021، المقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، إن الجامعة أنهت تجهيز الكشوف الخاصة بجداول امتحانات الترم الأول، وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتجهيز لجان الامتحانات مع الحرص على ترك مسافات آمنة بين الطلاب خلال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة في تصريح له اليوم، أنه جرى التأكيد على الملاحظين والمشرفين بالالتزام بارتداء الكمامات وعدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت وفقًا لمعايير اشتراطات منظمة الصحة العالمية، مع تذليل العقبات أمام الطلاب.