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محافظ بني سويف يبحث تطوير الأسواق العشوائية

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محافظ بني سويف يبحث تطوير الأسواق العشوائية محافظ بني سويف يبحث تطوير الأسواق العشوائية

مصراوي Masrawy

01:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء وفد صندوق تطوير العشوائيات لبحث خطوات تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها لأسواق حضارية.
حضر اللقاء المهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، وبلال حبش نائب المحافظ، وعدد من التنفيذيين.
وأشار المحافظ، إلى أن المضي قدمًا في ملف تطوير العشوائيات من المهام التي يعمل عليها الجهاز التنفيذي بالمحافظة كخطوة جادة للقضاء على الأسواق العشوائية، التي لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطنين.

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