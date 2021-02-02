مصرع طالبة جامعية أسفل عجلات قطار بمحطة الزقازيق

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقيت طالبة جامعية مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطها أسفل عجلات قطار في محطة الزقازيق بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع "سميرة.م" 21 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق؛ إثر سقوطها أسفل عجلات قطار في محطة الزقازيق.

وتبين أنه أثناء انتظار الفتاة القطار على رصيف المحطة، في طريقها إلى منزل أسرتها بأبو كبير، وفور وصول القطار، اختل توازنها وسقطت أسفل العجلات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.