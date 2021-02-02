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بالصور.. "تجارية الإسكندرية" تستقبل سفير غينيا لبحث سبل التعاون

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بالصور.. "تجارية الإسكندرية" تستقبل سفير غينيا لبحث سبل التعاون بالصور.. "تجارية الإسكندرية" تستقبل سفير غينيا لبحث سبل التعاون

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12:48 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

استقبل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، سفير غينيا بمصر سوريبا كمارا، اليوم الثلاثاء، لبحث التعاون بين الجانبين.

ووجه سفير غينيا الدعوة لمجلس إدارة غرفة الإسكندرية، لحضور مؤتمر عبر الإنترنت عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، مبينًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد عن 600 شخص، من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة.

وقال السفير إن الهدف من اللقاء، مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء أحمد حسن نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة "أشرف أبو إسماعيل، شريف الجزيري، أشرف الجزايرلي، محمود مرعي، الدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، البديوي السيد، وهشام حلمي.

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