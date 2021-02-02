العثور على جثث 4 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالعبور

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

عثرت قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، على جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة "خفير وزوجته وطفليهما" داخل إحدى الفلل بمنطقة جمعية عرابي في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد يوسف الشامي، رئيس مباحث العبور، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة خفير وزوجته وطفليهما 11 عامًا و8 أعوام، داخل إحدى الفلل بجمعية عرابي في العبور، وجرى نقل الجثث للمستشفى.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية والأدلة الجنائية، لمعرفة سبب الحادث، وبالعرض على النيابة قررت التحفظ على الجثث، واستعجال تحريات المباحث.