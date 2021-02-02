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"الكفن" يُخمد نار الثأر بين عائلتين في الفيوم

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"الكفن" يُخمد نار الثأر بين عائلتين في الفيوم "الكفن" يُخمد نار الثأر بين عائلتين في الفيوم

مصراوي Masrawy

12:32 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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