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"قناع وسلاح آلي".. مطاردة أمنية تنتهي بسقوط عصابة الأجنبي لتجارة المخدرات بالقاهرة

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"قناع وسلاح آلي".. مطاردة أمنية تنتهي بسقوط عصابة الأجنبي لتجارة المخدرات بالقاهرة "قناع وسلاح آلي".. مطاردة أمنية تنتهي بسقوط عصابة الأجنبي لتجارة المخدرات بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:21 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:


نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدر وجار البحث عن ثالثهما تمكن آخر من الهرب بعد مطاردتهم في شوارع منطقة 15 مايو.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا في إحدى السيارات يستقلها 3 أشخاص، وحال محاولة استيقافها لاذوا بالفرار تاركين السيارة، وبملاحقتهم تم ضبط اثنين منهم (تاجر سيارات "يحمل جنسية أجنبية"، ومندوب تسليم بإحدى الشركات) ولاذ الثالث بالفرار.

وبفحص السيارة تبين أنها ملك زوجة المتهم الأول "تاجر السيارات" وقيادة المتهم الثاني "مندوب تسليم بإحدى الشركات"، وعثر بداخلها على بندقية آلية، 6 خزينة تحوي كمية من الطلقات، 3 هواتف محمولة، قناع وجه "ماسك".

وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، بالاشتراك مع المتهم الهارب (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) جار تحديده وضبطه.

كما أقر بأنه نظرا لوجود خلافات مالية حول تجارة المواد المخدرة بينهما وبين أحد الأشخاص لسابقة تحصل الأخير منهما على كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، فقام المتهم الهارب بإحضار السلاح الناري المضبوط والاستعانة بالمتهم الثاني وآخر، (جار تحديده وضبطه) لاستدراج سالف الذكر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة بدعوى شراء المواد المخدرة وإجباره على سداد قيمة المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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