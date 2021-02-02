القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل "إسماعيل .م.ش"، والذي كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفي العام الماضي.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة -إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها، والتي أفادت أن إجمالي مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية، ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في مصر.