أخبار عاجلة

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

Print
القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

مصراوي Masrawy

12:42 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة مستحقات ورثة العامل "إسماعيل .م.ش"، والذي كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفي العام الماضي.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة -إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها، والتي أفادت أن إجمالي مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية، ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية