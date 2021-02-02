تغريدة وبوست.. جمعة يكشف كيف واجهت "الأوقاف" معلومات السوشيال ميديا المغلوطة؟

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



مصراوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف، إن الوزارة بذلت العديد من الجهود لمواجهة التطرف والإلحاد، والعمل على حماية النشء الصغير من الأفكار الهدامة.

وأضاف جمعة، خلال كلمته لإلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بسطت توصيل المعلومات إلى الأطفال، من خلال إصدار كتيبات كوميكس لهم لمواجهة التطرف، كما استخدمنا الخيال العلمي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تواجه الإلحاد، وتواجه التطرف في جميع الاتجاهات، مؤكدًا أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم.

وأوضح جمعة أن الإلحاد في عالمنا العربي والإسلامي موجه وممول وموظف لتفسخ المجتمعات؛ فإذا وجد في الشباب ميل إلى التدين أخذوه إلى التطرف؛ وهو نفس الأمر مع استغلال التحرر في الإلحاد.

وتابع وزير الأوقاف بأن الوزارة أصدرت عددًا من المطويات تحت عنوان "تغريدة وبوست"؛ لمواجهة المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا؛ خصوصًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن استخدامها في الخير والشر.

