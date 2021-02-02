أخبار عاجلة

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أقل زيادة 2088 جنيها.. وزير الأوقاف يكشف مرتبات أئمة المساجد أمام البرلمان

Print
أقل زيادة 2088 جنيها.. وزير الأوقاف يكشف مرتبات أئمة المساجد أمام البرلمان أقل زيادة 2088 جنيها.. وزير الأوقاف يكشف مرتبات أئمة المساجد أمام البرلمان

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح ، أعطى اهتماما لأئمة وزارة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية.

وأضاف: إجمالي ما كان يتقضاه الأمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم ، والآن أقل إمام يتم تعينه باليسانس يحصل على 4075 جنيها وللدكتواره 5000 جنيه وأقل زيادة بلغت 2088 جنيها والزيادة للدكتوراه 3393 جنيها.

وأشار الوزير، إلى أن العمل على تحسين أمور وأحوال الأئمة يتم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالجهود الذاتية للوزارة، حيث تصرف الوزارة مليار و200 مليون سنويا منهم 700 مليون لتحسين أوضاع الأئمة وهي من الموارد الذاتية.

وأكد الوزي، أن إجمالي ما كان تحققة هيئة الأوقاف 560 مليونا وزاد العام الماضي إلى مليار و540 مليون جنيه، بزيادة 900 مليون وصناديق النذور زادت 400 بالمائة، ووصلت الآن إلى 30 مليونا بدلا من 7 ملايين.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الأوقاف ستحقق مليار و800 مليون جنيه، ونستهدف 2 مليار ونصف المليار جنيه خلال العام القادم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف

تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية