أقل زيادة 2088 جنيها.. وزير الأوقاف يكشف مرتبات أئمة المساجد أمام البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى اهتماما لأئمة وزارة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية.

وأضاف: إجمالي ما كان يتقضاه الأمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر، والآن أقل إمام يتم تعينه باليسانس يحصل على 4075 جنيها وللدكتواره 5000 جنيه وأقل زيادة بلغت 2088 جنيها والزيادة للدكتوراه 3393 جنيها.

وأشار الوزير، إلى أن العمل على تحسين أمور وأحوال الأئمة يتم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالجهود الذاتية للوزارة، حيث تصرف الوزارة مليار و200 مليون سنويا منهم 700 مليون لتحسين أوضاع الأئمة وهي من الموارد الذاتية.

وأكد الوزي، أن إجمالي ما كان تحققة هيئة الأوقاف 560 مليونا وزاد العام الماضي إلى مليار و540 مليون جنيه، بزيادة 900 مليون وصناديق النذور زادت 400 بالمائة، ووصلت الآن إلى 30 مليونا بدلا من 7 ملايين.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الأوقاف ستحقق مليار و800 مليون جنيه، ونستهدف 2 مليار ونصف المليار جنيه خلال العام القادم.

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