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وزير الأوقاف: الإلحاد في العالم العربي موجه

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وزير الأوقاف: الإلحاد في العالم العربي موجه وزير الأوقاف: الإلحاد في العالم العربي موجه

مصراوي Masrawy

12:26 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف عن وجود وفد مصري من علماء الوزارة بالسودان الآن، ومنهم 5 واعظات يعلمن السودانيات أصول الدين.

وقال جمعة: لدينا دور كبير جدا بالخارج، ومبعوثين من الوزارة في معظم الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، ولدينا مراكز ثقافية تقوم بدور كبير جدا.

وقال الوزير إن الإلحاد في العالم العربي هو إلحاد موجه وممول على غرار التشدد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كافة الائمة وعملت مطويات للائمة من خلال الوسائل التكنولوجية.

واضاف الوزير: أكاديمة الأوقاف لتدريب الأئمة بمستوى عال الجودة ويتم تحويل كافة الخطط إلى برامج عملية للتنفيذ، وتم التوقيع مع أكثر من 19 جامعة من أجل تشجيع الأئمة لتسجيل الدكتوراه في مختلف الأمور منها علم النفس والاجتماع واللغات وغيرها.

جاء ذلك في بيان الوزير الذي يعرضة على الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.​

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مصراوي Masrawy

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