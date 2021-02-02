عمرها 15 عامًا.. عملية ختان تتسبب في إصابة فتاة بنزيف في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، أب وممرض متهمين بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد، وجرى إيداعها مستشفى قليوب.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن.ا" 15 عامًا بنزيف، إثر خضوعها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر إلى المكان، وتبين أن الأب "ا.س.ع" أخذ ابنته وأجرى لها عملية ختان على يد ممرض يدعى "م.س.ا" 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف نقلوها إلى مستشفى قليوب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.