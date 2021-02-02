أخبار عاجلة

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مكافحة السرطان" تُطلق حملتها التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للمرض

Print
عبر منصاتها بالتواصل الاجتماعي تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعل"

أطلقت الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان، حملتها التوعوية تحت شعار (هذا أنا وهذا ما سأفعل) عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستمر طيلة شهر فبراير.

ويعد اليوم الرابع من فبراير كل عام أحد أهم الأيام العالمية التي يجتمع العالم بها للتوعية بأهمية مكافحة السرطان، حيث تتسابق الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات في المشاركة في مثل هذا الحدث.

من هذا المنطلق فإن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان والمسجلة كعضو بالاتحاد الدولي لمكافحة السرطان والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، تسعى في كل عام للمساهمة في نشر الوعي الصحي بالمجتمع من خلال الحملات الإعلامية والمشاركات التي تقيمها في عدة أماكن، من خلال تعاونها مع الحملة الخليجية 40×40 والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول العوامل المؤدية للإصابة بالسرطان وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بين جميع فئات المجتمع، إضافة إلى توعية المجتمع حول طرق الكشف المبكر من خلال تقديم عدد من الرسائل التثقيفية والطبية التي تحقق تطلعات وأهداف هذا اليوم العالمي لينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع ويشارك الجميع في الحد من انتشار مرض السرطان من خلال معرفة أسبابه وطرق العلاج والوقاية منه.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى.

ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ (10) ريالات، وللتبرع بمبلغ (12) ريالاً شهرياً إرسال الرقم "1" إلى الرقم (5070).

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

شبكة عيون الإخبارية