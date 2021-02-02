وزيرة الصحة تكشف أسباب انخفاض الإصابة بكورونا وموقف الأكسجين بالمستشفيات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف فيروس كورونا المستجد في مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزيرة إلى أن حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التي تتحرك يومياً خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادي والقوى البشرية.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات في ظل جائحة كورونا، حيث أكدت توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حالياً، بالإضافة إلى مخزون احتياطي، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة وجميع المصنعين، الذين أسهموا بجهودهم في حل هذه المشكلة.

كما تطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاح لعلاج مرض فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم الحصول على 50 ألف جرعة من شركة استرازينيكا يوم 31 يناير 2021، كما عرضت موقف التطعيم باللقاح للعاملين في القطاع الصحي ضمن الأولوية الأولى لتلقي اللقاحات.

وعرضت الوزيرة أيضاً موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ17 ألف حالة، وتوزيع 604 من أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلي.