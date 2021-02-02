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: إنشاء طرق برية تجارية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس غير صحيح

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الحكومة: فيديو إنشاء طرق برية تجارية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس غير صحيح : إنشاء طرق برية تجارية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس غير صحيح

مصراوي Masrawy

11:54 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس، ما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية، مُشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية، مُشيرةً إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020، نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهي ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة .

وأوضح أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها، وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

وأهاب المركز بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg.

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