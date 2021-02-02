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قتيل الصدفة.. طالب ثانوي أصيب بطلق طائش أثناء سيره بقنا

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قتيل الصدفة.. طالب ثانوي أصيب بطلق طائش أثناء سيره بقنا قتيل الصدفة.. طالب ثانوي أصيب بطلق طائش أثناء سيره بقنا

مصراوي Masrawy

12:11 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:
لفظ طالب بالمرحلة الثانوية أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى أسيوط الجامعي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بقرية الحجيرات في قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بورود بلاغ بإصابة طالب بالثانوية العامة بطلق ناري طائش في البطن أثناء سيره بأحد شوارع قرية الحجيرات.
وأفاد أهالي القرية، أن اشتباكات بالأسلحة النارية نشبت بين أبناء عمومة بقرية الحجيرات بقنا منذ عدة أيام أصيب خلالها محمد أيوب، طالب ثانوية عامة، بطلق ناري في البطن، أثناء سيره، وجرى تحويل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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