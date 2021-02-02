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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة

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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:09 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وتابع شفط مياه الصرف التي تسربت نتيجة كسر بماسورة صرف بشارع فرعي.

ووجه المحافظ بسرعة إصلاح الكسر الموجود بالماسورة، ورفع المياه وسرعة الإفادة بشأنها، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في هذا الكسر.

وتابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، ووجه باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات، وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة المسند تنفيذه لجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع الأتربة بأسفل الطريق الدائري بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

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